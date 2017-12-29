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Рубрика: Новости дня


21:29 | 30.12.2017

Деды Морозы бывают голые и в «портачках»

Необычная акция прошла сегодня в центре Екатеринбурга. Уральские любители зимнего плаванья устроили забег Дедов Морозов по центральным улицам города.

Бегали Дедушки Морозы по улице Вайнера, от «Юности» до «Плотинки», забавлялись на площади 1905 года под новогодней ёлкой, а затем по 8 марта обратно к начальному пункту забега.

Правда вид Дедушки Морозы имели не совсем привычный. Не считая бород, шапок и шорт с кроссовками на них не было ничего, на некоторых впрочем, были ещё татуировки. Дедам этим не привыкать бегать в трусах зимой, плавать в проруби ничуть не теплее, да и зима в этом году выдалась, как говорится, на славу, теплая.

Особый восторг вызывали Морозы у женской части населения города, спортивных Дедушек активно фотографировали и снимали на видео, делали с ними селфи. Не хватало Дедушкам для полного счастья только одного – Снегурочек.

Кстати, поддержать моржей могли все желающие, всё что для этого нужно было иметь, это красный колпак, шорты того же цвета и здоровое чувство юмора, ну может быть ещё пару татуировок, чтобы веселее и теплее было.

Вместе с Дедами Морозами веселился, и бегал за ними наш коллега из «Комсомольской правды» Алексей Булатов. Огромное ему за это спасибо.

Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»


Деды Морозы бывают голые и в «портачках»



Фото: АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ ural.kp.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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