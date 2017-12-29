Цитаты про Путина на чайнике для Навального

Самодельный чайник, на который нанесены цитаты о Владимире Путине, а также собственные реплики президента, принесли в екатеринбургский штаб политика Алексея Навального.Чайник принесли жители Нижнего Тагила, в том числе рабочие «Уралвагонзавода», и попросили отправить сувенир Навальному, об этом написал на своей страничке в Facebook руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин.На опубликованных Барминым фотографиях видна цитата экс-председателя ЦИК Владимира Чурова «Разве может Путин быть не прав», фраза Путина об АПЛ «Курск»: «Она утонула» и т. д.Фото: страница Виктора Бармина в Facebook