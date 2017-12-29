ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова работает. Угроза взрыва оказалась ложной

18:00 | 30.12.2017

Угроза взрыва в ТРЦ «Гринвич» Екатеринбурга оказалась ложной. Об этом сообщают сотрудники торгового центра.



Буквально час назад множество СМИ сообщали о том, что проводится эвакуация людей из ТРЦ «Гринвич». Подозревалось, что здание заминировано. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание, взрывных устройств обнаружено не было.



В настоящий момент сотрудников и посетителей «Гринвича» стали запускать обратно в торговые залы, работа ТРЦ продолжается.