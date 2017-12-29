В Екатеринбурге минёры снова взялись за своё. Эвакуация прошла в крупнейших торговых центрах

Новогодний подарок преподнесли жителям и гостям Екатеринбурга любители сообщений о минировании.В Екатеринбурге из-за угрозы минирования прошла эвакуация посетителей и сотрудников крупнейших торговых центров города.Объявления об эвакуации прозвучали в торговых центрах практически одновременно, около 16:00 по местному времени.Людей вывели из ТРЦ «Гринвич» в центре Екатеринбурга, ТРЦ «Карнавал» на Сортировке и ТРЦ «Мега» на ВИЗе.Пресс-службы силовых ведомств пока молчат, подтверждая лишь факт выезда сотрудников ведомств на места событий.Фото: группа «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», znak.com