Минувшей ночью туман в Асбесте перемешался с дымом пожара

17:07 | 30.12.2017

Минувшей ночью в городе Асбесте произошёл пожар, горел гараж с техникой. Дым от пожара был настолько сильным, что проникал в квартиры жителей района даже при закрытых дверях и окнах. У некоторых жителей близлежащего квартала возникли мысли о техногенной катастрофе, о чём они и сообщали в МЧС. Такой эффект достигался перемешиванием дыма с плотным туманом, накрывшим этой ночью город.



По сообщению Главного управления МЧС по Свердловской области, в 05:30 утра на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре на улице Заводской в городе Асбесте. Горел частный гараж, в котором находились мотоцикл и квадроцикл. Площадь пожара составила 50 кв. м. Гараж и имущество, находящееся в нем, огнём уничтожены практически полностью. Ликвидировать пожар удалось только к 8 часам утра.



Фото: вечерний-екатеринбург.рф