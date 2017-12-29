Подвал жилого дома в Екатеринбурге превратился в бассейн с кипятком

16:40 | 30.12.2017

Сегодня днем в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. В многоквартирном доме на улице Военной, 3, микрорайона Вторчермет прорвало трубу теплоснабжения. Об этом жильцы дома рассказали агентству ЕАН.



По словам жильцов, около 14:00 в подвале дома прорвало трубу теплоснабжения, кипятком был затоплен подвал дома.



«Горячей воды в подвале по колено. На первом этаже все стены мокрые. Люди задыхаются в квартирах. Аварийная служба РЭМП УЖСК сказала, что это хозяйство «Екатеринбургской теплоснабжающей компании». От них приехала «аварийка» 10 минут назад», — рассказал ЕАН один из жителей дома.



В настоящий момент отопление и горячее водоснабжение в доме отключены. О сроках проведения работ никто ничего сказать не может. Жители дома опасаются, что Новый год им придется встречать в холодных квартирах и без горячей воды.



Как рассказал собеседник агентству ЕАН, в этом году в доме проводился капитальный ремонт. Результаты проведения капремонта, как говорится, налицо.



Фото: агентство ЕАН