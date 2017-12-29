«Полицейский Дед Мороз» в Первоуральске

14:06 | 30.12.2017

В преддверии новогодних праздников с почетной миссией — напомнить детям и взрослым о безопасности и создать праздничное настроение — приходят Дедушка Мороз и Снегурочка. Всероссийская пропагандистская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится ежегодно, и этот год не стал исключением.



Что такое Новый год? Безусловно, это елки, горки, подарки и, конечно, добрый Дедушка Мороз с внучкой Снегурочкой! А для того, чтобы праздники не были ничем омрачены, необходимо соблюдать простые правила безопасности, среди которых, конечно же, Правила дорожного движения! Соблюдение этих нехитрых правил касается как взрослых, так и детей, ведь безопасность на дорогах — задача общая!



Так, совместно с нарядом ДПС любимые герои самого долгожданного зимнего праздника вышли на центральный проспект города Первоуральска поздравить водителей и пешеходов. Инспектор исполнения административного законодательства и розыска ГИБДД Евгений Сабуров в образе Деда Мороза и инспектор по пропаганде дорожного движения ГИБДД Олеся Токарева в образе Снегурочки дарили приятные и в то же время полезные подарки: памятки-календари, магниты и буклеты, напоминающие о безопасности на дорогах. Вместе с тем стражи порядка напоминали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части, касающейся безопасной перевозки детей. Также полицейский Дед Мороз и Снегурочка привлекли внимание водителей к напряженной обстановке на дорогах в праздничные дни и настоятельно посоветовали отказаться от поездок на личном авто после праздничных застолий с алкогольными напитками.



Однако на этом акция не окончилась. Совместно с медицинским персоналом Детской городской больницы организовано проведение мероприятий в стенах больницы для детей и их родителей. Для организации праздника кинолог патрульно-постовой службы полиции Сергей Чень воплотился в Деда Мороза, его помощницей Снегурочкой была инспектор по пропаганде дорожного движения ГИБДД Вера Вишнякова. Неожиданно для маленьких пациентов появилась Снегурочка и рассказала, что олени Дедушки Мороза совсем не знают Правила дорожного движения. И теперь, чтобы праздник состоялся, срочно нужна помощь ребят и их родителей в изучении ПДД. Малыши и родители с удовольствием водили хороводы и пели песни, участвовали в конкурсах, разгадывали загадки по безопасности дорожного движения, разъясняли сказочным персонажам правила поведения на дороге. Все участники акции получили не только заряд положительных эмоций, но и подарки от главного новогоднего волшебника: тематические световозвращающие брелоки, календари-памятки и магниты.



В заключение мероприятия полицейский Дед Мороз пожелал всем счастливого и безопасного Нового года!



Фото: отдел МВД России по городу Первоуральску