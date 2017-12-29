В Екатеринбурге кальян до кладбища довести может

13:53 | 30.12.2017

29 декабря ночью в кальянной, расположенной на улице Луначарского в Екатеринбурге, произошёл конфликт между посетителями. По одной из версий, они не поделили мундштук от кальяна, но это шутка, а без шуток — один из участников ссоры доставлен в ГКБ № 24 Екатеринбурга с предварительным диагнозом «перелом основания черепа».



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении данного преступления задержан рабочий одного из частных предприятий города 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.



Фото: smi58.ru