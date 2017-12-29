Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление об объединении участков школ

13:15 | 30.12.2017

Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, которое содержит обновленный перечень территорий города, закреплённых за муниципальными школами. Таким образом, родители первоклассников уже с 1 февраля 2018 года могут выбрать наиболее подходящий вариант из нескольких предложенных школ.



По информации департамента образования администрации Екатеринбурга, на территории Екатеринбурга создаётся 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Сейчас выделены 20 участков с двумя школами, семь участков с тремя школами, один участок с четырьмя школами и один участок с пятью школами.



Отметим, что на 2018-2019 учебный год в Екатеринбурге прием в первые классы будут вести 157 общеобразовательных организаций.



Фото: waldorf-school.kiev.ua