В Екатеринбурге ночью на перекрестке Гагарина и Педагогической столкнулись две иномарки

12:29 | 30.12.2017

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Гагарина и Педагогической столкнулись две иномарки. Известно, что с места ДТП на «скорой» увезли двух человек.



Информацию о ДТП сообщили очевидцы аварии в группу «Инцидент. Екатеринбург» в соцсетях. В результате столкновения иномарок, у одного автомобиля серьёзно повреждён капот, у второго — левая сторона.



По информации СМИ, в аварии пострадала женщина, получившая черепно-мозговую травму, и мужчина, у которого несколько переломов.



Фото: "Инцидент.Екатеринбург", vk.com