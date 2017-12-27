В Екатеринбурге туман и теплая погода

Екатеринбург утром 30 декабря погрузился. в густой туман. Белая пелена кого-то настораживает, кого-то удивляет, кого-то веселит. Жители города обмениваются фотографиями не совсем обычного новогоднего явления в соцсетях, а синоптики тем временем прогнозируют дальнейшее продолжение подобных фокусов погоды на Урале.По данным специалистов Свердловского гидрометцентра, тихая, безветренная погода в регионе сохранится до вечера 2 января. Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Скорость ветра в Екатеринбурге днем 30 декабря составит 2-6 м/с, 31 декабря она увеличится до 4-10 м/с.Температура воздуха сегодня 30 декабря днём будет 0°C/-2°C , ночью с 30 на 31 декабря до -7°C. Днём 31 декабря -4°C, в новогоднюю ночь до -10°C. Днём 1 января нового года -5°C.Ветер все праздничные дни будет дуть с юга и юго-востока, поэтому ждать сильных изменений в погоде не стоит.