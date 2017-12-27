В Камышлове местный застройщик вновь оказался на скамье подсудимых

21:31 | 29.12.2017

В Камышлове возобновился судебный процесс по делу скандального застройщика Дмитрия Блинова, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сегодня, 29 декабря, состоялось первое заседание по данному делу, которое передано судье Ольге Поторочиной — именно она выносила приговор в отношении экс-главы Камышлова Михаила Чухарева.



Напомним, что в ноябре 2016 года Камышловский районный суд признал Блинова виновным по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), назначив наказание в виде 400 часов обязательных работ, и тут же снял с него судимость, амнистировав в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. В августе 2017 года президиум Свердловского областного суда приговор отменил, направив на повторное рассмотрение, только теперь уже переквалифицировав обвинение на мошенничество.



История со стройками Блинова началась еще в 2008 году, когда он в лице ООО «Жилстрой-Столяриз» и несколько других организаций предложил горожанам оформить на них кредиты под строительство многоквартирного дома, пообещав, что будет сам выплачивать займы и проценты по ним, при этом квартиры являлись предметом залога.



«Помощь» обернулась тем, что наивные камышловцы остались и без квартир, и без денег. Причем те, кто оформил кредит в местном отделении Сбербанка, вынуждены годами платить «за воздух».



После того как денежные средства, полученные по кредитным договорам, оказывались на руках у потерпевших, они изымались Блиновым и использовались им по личному усмотрению. При этом передача денег происходила в присутствии сотрудников финансовой организации. По мнению потерпевших, представители банка могли быть причастны к созданной Блиновым схеме, но доказать их заинтересованность не удалось.