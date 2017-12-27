В Екатеринбурге пенсионеров и инвалидов поздравили дети из реабилитационного фонда

Волонтеры фондов «На крыльях добра» и «Добро своими руками» организовали новогоднее мероприятие в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» в микрорайоне Сортировка Екатеринбурга. 28 декабря постояльцев пансионата поздравили ребята из молодежного правительства Свердловской области, а дети из реабилитационного центра «Возможность» приготовили новогодние открытки и подарили их бабушкам и дедушкам, которые не могут выйти за пределы своей комнаты.На сцене происходили настоящие чудеса в исполнении образцового хореографического коллектива «Эсста», музыканты из гимназии «Арт-Этюд» исполнили любимые всеми композиции, подпевал и аплодировал весь зал. Всего в мероприятии приняли участие порядка 60 детей.Все остались довольны и с нетерпением ждут новых встреч. Волонтеры также заехали в благотворительную столовую на Пехотинцев: поздравили бездомных и малоимущих с наступающим Новым годом и порадовали угощениями.