Мэр Нижнего Тагила скатился с 6-метровой горки на Театральной площади

17:58 | 29.12.2017

Мэр Нижнего Тагила лично протестировал скандальную 6-метровую горку на Театральной площади, сюжет показал местный телеканал «Тагил-ТВ».



«Судя по всему, горка пользуется спросом, популярностью. И если есть “бублики”, то можно приходить и кататься столько, сколько влезет», — сказал Носов.



Напомним, ранее жители возмутились тем, что горка должна стать платной. Однако оказалось, что за само катание горожане платить не будут, но только в том случае, если они пришли со своим «бубликом» — кататься здесь разрешается только на них. Прокат стоит 250 рублей в час или 50 рублей за 10 минут.







Фото: www.novygorod.info