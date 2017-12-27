Свердловская область почти полностью погасила кредиторскую задолженность

16:59 | 29.12.2017

Свердловская область в 2017 году значительно снизила кредиторскую задолженность. По состоянию на 1 декабря погашено 606,9 миллиона рублей, осталось вернуть еще 6,5 млн. Таким образом, областным бюджетом почти полностью погашена задолженность госучреждений перед субъектами предпринимательской деятельности.



«Сегодня мы видим, что ситуация по снижению кредиторской задолженности выравнивается, планы-графики ее погашения исполняются в срок, надеемся, что в 2018 году мы так же успешно будем работать в этом направлении», — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Напомним, что ранее глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу по снижению кредиторской задолженности. Этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства финансов Свердловской области, отраслевых ведомств, глав муниципалитетов и самого губернатора.





Фото: gagauznews.md