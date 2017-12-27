В Екатеринбурге создана рабочая группа по подготовке президентских выборов

16:31 | 29.12.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил состав специальной рабочей группы по подготовке и проведению выборов президента в марте 2018 года.



В группу вошли руководители профильных подразделений администрации Екатеринбурга, а также председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров.



Временный рабочий орган будет заниматься организацией избирательных участков, подготовкой помещений для голосования, а также информированием граждан.