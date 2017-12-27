Владимир Путин поздравил свердловчан с наступающим Новым годом

16:14 | 29.12.2017

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с наступающими Новым годом и Рождеством.



«В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему», — говорится в телеграмме.



Свои поздравления также направил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



«Какие бы личные планы ни строил каждый — всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России», — сказано в его сообщении.



Также свердловчан поздравляет председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.



«Пусть наступающий год осуществит самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней», — говорится в поздравлении.





Фото: szaopressa.com