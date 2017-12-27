«Екатеринбург Арена» получила заключение Ростехнадзора о соответствии

15:55 | 29.12.2017

«Екатеринбург Арена» полностью построена и уже получила заключение Ростехнадзора о соответствии, об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».



«В преддверии Нового года мы рады сообщить о том, что «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», — говорится в сообщении.



Напомним, что игры ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге летом. Начало будет положено матчем Египет — Уругвай 15 июня. Еще один матч состоится 21 июня между Францией и Перу. 24 июня в Екатеринбурге сыграют Япония и Сенегал, а 27 июня — Мексика и Швеция.



Первые тестовые игры на «Екатеринбург Арене» состоятся в апреле.





Фото: Синара-Девелопмент