Корпорации ВСМПО-АВИСМА выделят 100 миллионов на расширение производства

15:36 | 29.12.2017

Экспертный совет свердловского Фонда технологического развития промышленности одобрил предоставление льготного займа Корпорации ВСМПО-АВИСМА (входит в ГК «Ростех»).



Эти деньги будут направлены на новый проект — организацию участка для обработки крупногабаритных титановых колец под программы строительства двигателей фирм Rolls-Royce, General Electric, Safran.



Стоимость всего проекта — 284 миллиона рублей. Сейчас проводится сертификация опытных партий продукции, уже заключены долгосрочные соглашения с ключевыми покупателями.



«Реализация данного проекта позволит укрепить позиции Корпорации ВСМПО-АВИСМА и Свердловской области в целом на экспортном рынке двигателестроительной отрасли», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.