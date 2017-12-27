В Свердловской области определили операторов по работе с бытовыми отходами

14:59 | 29.12.2017

Стали известны региональные операторы, которые в течение ближайших 12 лет будут заниматься твердыми бытовыми отходами: в Восточной административно-производственной зоне будет работать ЕМУП «Специализированная автобаза», в Северной зоне — ООО «ГК-ТагилСпецТранс». По третьей, Западной зоне торги еще не закончены, оператор определится в январе 2018 года.



Отметим, что в Северную зону входят территории Северного управленческого округа и часть Горнозаводского, в Восточную — Екатеринбург, а также Восточный и Южный управленческие округа.





Фото: newspile.ru