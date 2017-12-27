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Рубрика: Новости дня


14:59 | 29.12.2017

В Свердловской области определили операторов по работе с бытовыми отходами

Стали известны региональные операторы, которые в течение ближайших 12 лет будут заниматься твердыми бытовыми отходами: в Восточной административно-производственной зоне будет работать ЕМУП «Специализированная автобаза», в Северной зоне — ООО «ГК-ТагилСпецТранс». По третьей, Западной зоне торги еще не закончены, оператор определится в январе 2018 года.

Отметим, что в Северную зону входят территории Северного управленческого округа и часть Горнозаводского, в Восточную — Екатеринбург, а также Восточный и Южный управленческие округа.


Фото: newspile.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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