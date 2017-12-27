Евгений Куйвашев: «Это будет славный и продуктивный год»

14:43 | 29.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги уходящего года и поздравил жителей с праздниками.



По словам главы региона, 2017 год для Среднего Урала был успешным и перспективным. Свердловская область удерживает позиции в первой десятке российских регионов по ключевым параметрам: обороту торговли, вводу жилья, инвестициям в основной капитал. Валовой региональный продукт по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,4 %, до 2,2 триллиона рублей. Индекс промпроизводства поднялся на 3,5 %, что втрое больше, чем в среднем по стране. Объем отгруженной промышленной продукции вырос на 13 %, превысив полтора триллиона рублей.



«Подводя итоги уходящего года, я бы хотел сделать особый акцент на проектах, обращенных в будущее. На тех событиях, которые на годы вперед определяют вектор развития и успешную поступь Свердловской области, создают основу для наших лидерских амбиций — войти в тройку самых сильных регионов России», — отметил Евгений Куйвашев.



Напомним, 31 октября правительством Свердловской области была утверждена программа «Пятилетка развития», определяющая на среднесрочную перспективу приоритеты развития региона. Программа состоит из пяти блоков: развитие человеческого капитала, развитие экономики, малого и среднего бизнеса, гражданского общества и местного самоуправления, создание комфортной среды для проживания.



«Вместе мы сделали большое, важное для Свердловской области и всех ее жителей дело — разработали детальный план развития региона, учитывающий специфику муниципалитетов, отраслевые стратегии, аспекты социального роста, укрепление позиций гражданского общества. 2018 год будет первым годом реализации программы. Я уверен, что совместными усилиями мы с вами сделаем все необходимое для того, чтобы этот старт был сильным, ярким и успешным», — сказал глава региона.



Также Евгений Куйвашев напомнил, что в 2018 году Свердловскую область ждет целая череда важнейших событий: чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге, выставка «Диверсификация» в Нижнем Тагиле, «Царские дни», приуроченные к столетию со дня гибели царской семьи, а осенью определится победитель на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Кроме того, в марте состоятся президентские выборы.



«Уверен, что это будет славный и продуктивный год. Он сохранит и приумножит наши успехи, принесет благополучие, социальную стабильность, мир, любовь и достаток. Именно таким мы его сделаем своим упорным трудом, приверженностью интересам родного края. С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здоровья, процветания, всего вам самого доброго в наступающем 2018 году!» — сказал Евгений Куйвашев.