Евгений Куйвашев поручил дорожникам круглосуточно дежурить на региональных трассах

13:37 | 29.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать круглосуточное дежурство дорожных служб на региональных трассах.



Бригады будут оснащены оборудованием, позволяющим своевременно прогнозировать изменение погоды и выполнять работы по зимнему содержанию дорог.



Так, к борьбе с гололедом приступит более тысячи снегоуборочных машин, в том числе 324 комплексных дорожных машины, 220 автогрейдеров, 185 автомобилей с отвалом, 151 трактор, 105 погрузчиков.



Также подготовлено 844 тысячи литров горюче-смазочных материалов (запас на 13 дней) и 173,75 тысячи литров дизельного топлива (хватит на 5 дней).



Также на региональных трассах установлено 48 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля, фиксирующих гололед или снег на проезжей части. Данные комплексы способны прогнозировать погоду на двое суток и вести фотофиксацию участка.



Кроме того, напомним, что в регионе действует горячая линия 8 (343) 262-50-65, на которую можно сообщить об участках трассы, где затруднен проезд.