Работникам екатеринбургского предприятия «Монтажспецстрой» выплатили долги по зарплате за 6 месяцев

13:17 | 29.12.2017

77 работников ООО «Монтажспецстрой» в Екатеринбурге получили новогодние «подарки» — им, наконец, выплатили зарплату за полгода. Добиться этого удалось только после вмешательства прокуратуры.



Установлено, что перед работниками образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей.



26 декабря прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова выезжала на предприятие, чтобы поговорить с руководством и истребовать график погашения задолженности.



Накануне долги по зарплате были полностью погашены.





Фото: djankoiadm.ru