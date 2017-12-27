Сотрудники ГИБДД начинают охоту на пьяных водителей в Свердловской области

12:30 | 29.12.2017

Свердловская Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на дорогах, у ледовых городков и других местах массового скопления людей.



«Зачастую водители обращаются к инспекторам ДПС с просьбой быть снисходительными и не привлекать их за нарушения ПДД. Хотелось бы отметить, что водители будут привлекаться к административной ответственности на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.



Также запланированы массовые проверки и специальные операции по выявлению нарушителей на дорогах.



Граждан просят сообщать о водителях, представляющих опасность, по номеру +7 902 27 61 391 или 02, в том числе с помощью SMS и мессенджеров WhatsApp или Viber. Конфиденциальность гарантируется.