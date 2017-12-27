В Екатеринбурге расследуют дело о мошенничестве при строительстве плавучего дома

12:18 | 29.12.2017

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве в акватории озера Березовое (Октябрьский район) жилого сектора в виде плавучего дома.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, между гражданами и ООО «Лаванг» был заключен договор о строительстве плавучего дома. Люди внесли оплату – 3 млн рублей, однако до настоящего времени договор не исполнен, строительство не завершено, необходимые разрешительные документы не оформлены, возведенное строение не отвечает требованиям действующего законодательства.



Также отмечается, что с 2013 года сотрудники полиции неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Данные процессуальные решения отменялись надзирающим прокурором.





Фото: yekaterinburg.wikimapia.org