Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 декабря 2017 года

12:18 | 29.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 28.12.2017г. до 08:00 29.12.2017г. на территории Свердловской области зарегистрировано 177 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 преступных деяний. Из них: 2 факта разбойного нападения, 3 грабежа, 33 кражи чужого имущества, в том числе 3 квартирных, 3 факта мошенничества, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 12 ДТП, в которых пострадало 16 человек, 6 взрослых погибло.

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За минувшие сутки на территории области проведено 61 мероприятие, в которых приняли участие 19500 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 263 сотрудника полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области