Во время праздников поддерживать правопорядок в Свердловской области будет 9 тысяч полицейских

11:57 | 29.12.2017

Сегодня в Свердловской области в режиме видеоселектора прошло заседание оперативного штаба областного ГУ МВД. Обсуждались вопросы готовности гарнизона полиции к обеспечению общественного порядка и безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.



«На протяжении всех новогодних каникул свердловский гарнизон полиции совместно с коллегами из Росгвардии и иными заинтересованными службами будет работать в режиме повышенной оперативной готовности. За каждым ледовым городком, их всего 104, и религиозным объектом, их в области 339, закреплены ответственные лица. Планируется применение летательного аппарата «Око-1» для контроля за обстановкой с высоты птичьего полета. В поддержании правопорядка в целом по области примут участие около 9000 сотрудников органов внутренних дел и более 2000 представителей общественных формирований и частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки имеется резерв сил и средств», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Также по Свердловской области будет действовать специально созданная рабочая группа, задача которой – координация усилий сотрудников органов внутренних дел, задействованных в осуществлении охраны общественного порядка, анализ складывающейся ситуации и своевременное реагирование на нее.



«Учитывая случившееся на днях ЧП в Санкт-Петербурге, а также то, что произошло вчера в поселке Садовый, сложно, а точнее невозможно, быть равнодушным к горю пострадавших людей, а, соответственно, не призвать земляков к бдительности и осторожности в повседневной жизни. Это касается и чрезмерного употребления спиртных напитков, особенно всевозможных суррогатов, дабы не повторилась трагедия, как в Иркутской области и не множились случаи бытовых убийств, а также необдуманного использования пиротехнических изделий, от чего каждый год в разных регионах фиксируются случаи увечий людей. В современных условиях недопустимо проходить мимо каких-либо подозрительных фактов и явлений, умалчивать их и не информировать полицию. Беда неминуема, если жить по старинному принципу: «Моя хата с краю, ничего не знаю!», - отметил полковник Горелых.



Напомним, что в регионе функционирует круглосуточный «телефон доверия» для граждан: +7(343)358-71-61. По данному номеру можно сообщать важную информацию, которая, возможно, поможет предотвратить преступление или, наоборот, раскрыть ранее совершенное.



Фото: В.Н. Горелых