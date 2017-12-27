МЧС: в панели дома, где накануне произошел взрыв газа, обнаружена трещина

11:36 | 29.12.2017

В поселке Садовом в Екатеринбурге проводится экспертиза строительных конструкций дома, где накануне произошел взрыв бытового газа.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, после тушения пожара в наружной панели дома была обнаружена трещина. По результатам экспертизы будет принято решение о возможности заселения жильцов.



Отметим, что из подъезда расселены 25 человек, в том числе 6 детей. Они отказались от размещения на базе школы №98 и остановились у родственников и знакомых.



В настоящее время подъезд обесточен от газа и электричества. У дома круглосуточно дежурят сотрудники полиции. На месте продолжают работать следственные органы и оперативная группа МЧС.



Напомним, что накануне вечером в одной из квартир дома на улице Вестовой в поселке Садовом произошел взрыв бытового газа. Было эвакуировано 40 человек, 1 человек — хозяин указанной квартиры — пострадал, его госпитализировали с ожогами.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога или иным общеопасным способом».



«В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе со-вершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебно-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: РИА Новости