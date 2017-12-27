ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 28 декабря

10:54 | 29.12.2017

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 28 декабря произошло двенадцать ДТП с пострадавшими, 6 человек погибло, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 07:40 в Кировграде, в пос. Половинный, на ул. Луговой, водитель автобуса «Форд-Транзит» 111-го маршрута (В. Тагил — пос. Половинный), с десятью пассажирами в салоне, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил наезд на стоящую справа по ходу движения автомашину «Скания 124L-420».

В результате ДТП 4 пассажирки автобуса «Форд-Транзит» получили травмы в виде сотрясения головного мозга и ушибов.



В 14:15 на 23-м километре автодороги Красноуфимск — Арти — Касли водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь со стороны пос. Арти в сторону г. Красноуфимска, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на ограждение, после чего столкнулся с автомашиной МАН, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-21140 от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель автомашины ВАЗ-21140 получил травмы и госпитализирован.



В 17:10 на 8-м километре подъездной автодороги к пос. Большебрусянское водитель автомашины ВАЗ-21074, двигаясь со стороны пос. Большебрусянское в сторону пос. Чернобровкина, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части дороги без цели ее перехода, без световозвращающих элементов на одежде, после чего скрылся с места ДТП. Позже водитель был найден и задержан, составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.



Спустя буквально 5 минут, в 17:15, здесь же, водитель, мужчина 1974 г. р., управляя автомобилем «Рено-Дастер», при движении со стороны пос. Большебрусянское в сторону п. Чернобровкина допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода, без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход находился на обочине с целью оказания помощи женщине, ранее сбитой другим автомобилем.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1987 г. р., получил травмы и в состоянии комы был госпитализирован в ЦРБ пгт Белоярский, где и скончался в 21:40.



В 18:05 в Каменске-Уральском на ул. Ленина, 2Б, водитель автомашины «Ленд-Ровер», двигаясь по ул. Ленина со стороны ул. Рябова в сторону ул. Деповской, допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомашины, после чего столкнулся с автомашиной ВАЗ-21099, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Мужчина-пешеход получил травмы ноги.



В 18:10 на 26-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомашины «Тойота-Аурис», двигаясь по автодороге со стороны г. Режа в сторону г. Березовского, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21074, двигавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП.

Пассажирка ВАЗа с серьезными травмами госпитализирована.

Водитель «Тойоты-Аурис» получил серьезные травмы и в состоянии комы госпитализирован.



В 22:55 на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомашины «Опель-Астра», двигаясь со стороны г. Каменска-Уральского в сторону г. Екатеринбурга, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада-219010», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины «Опель-Астра» с травмами госпитализирован в ГБ № 3 г. Каменска-Уральского.

Водитель автомашины «Лада-219010» получил травмы, не требующие госпитализации.

Двое пассажиров «Лады» — мужчина и женщина — с полученными травмами госпитализированы в ГБ № 3 г. Каменска-Уральского.





За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 33;

Выезд на полосу встречного движения — 38;

Непредоставление преимущества пешеходам — 315;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 45;

Детские удерживающие устройства — 61;

Ремни безопасности — 781.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: medved01.livejournal.com