Волейболистки «Уралочки» уступили саратовскому «Протону»

10:40 | 29.12.2017

В домашнем матче 11-го тура чемпионата России волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» проиграл саратовскому «Протону» со счетом 1:3.



«Играли плохо, не выполнили ни одну установку. Конечно, повлияло и отсутствие двух игроков — Курило и Черновой. Это ощутимо ухудшило настрой», — прокомментировал тренер «Уралочки» Михаил Карполь.



Следующая для уральских волейболисток игра пройдет 6 января в Санкт-Петербурге против «Ленинградки».