Рубрика: Новости дня
10:31 | 29.12.2017
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства признан одним из лидеров по поддержке экспортеров
По итогам года международный центр фонда занял третье место среди центров в РФ по работе с ЕЕN (Европейская сеть поддержки предпринимательства).
Отмечается, что 41 свердловская компания заключила 60 экспортных контрактов с иностранными контрагентами из таких стран, как Ангола, Белоруссия, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кения, Киргизия, Латвия, Молдавия, Монголия, Танзания, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция.
«Нам приятно признание лидерства, поскольку проделано большое количество работы с предпринимателями. У бизнеса Свердловской области огромный потенциал для развития на внутреннем и внешнем рынках. Поиск партнеров — это первая важная ступень на пути к международному сотрудничеству», — рассказала руководитель департамента международной деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елена Сиятовская.
Фото: gagauzpravda.md
© «Вечерние Ведомости»
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