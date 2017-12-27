Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства признан одним из лидеров по поддержке экспортеров

10:31 | 29.12.2017

Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства по итогам года вошел в тройку лучших организаций в РФ по поддержке экспортеров. Он лидирует по количеству уникальных контрагентов, с которыми предприниматели заключили экспортные контракты.



По итогам года международный центр фонда занял третье место среди центров в РФ по работе с ЕЕN (Европейская сеть поддержки предпринимательства).



Отмечается, что 41 свердловская компания заключила 60 экспортных контрактов с иностранными контрагентами из таких стран, как Ангола, Белоруссия, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кения, Киргизия, Латвия, Молдавия, Монголия, Танзания, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция.



«Нам приятно признание лидерства, поскольку проделано большое количество работы с предпринимателями. У бизнеса Свердловской области огромный потенциал для развития на внутреннем и внешнем рынках. Поиск партнеров — это первая важная ступень на пути к международному сотрудничеству», — рассказала руководитель департамента международной деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Елена Сиятовская.





Фото: gagauzpravda.md