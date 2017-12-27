Ночью в доме на Вторчермете сгорел лифт

Сегодня ночью в 12-этажном доме на улице Аптекарской в Екатеринбурге сгорел лифт.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, из дома было эвакуировано 24 человека, в том числе трое детей. Звеном газодымозащитной службы было спасено шесть человек.Причины возгорания устанавливают дознаватели.