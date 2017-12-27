12 лет строгого режима дали серийному грабителю салонов сотовой связи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесли приговор серийному грабителю салонов сотовой связи — ранее судимому 29-летнему Данилу Шуплецову.Злоумышленник был задержан весной этого года. На его счету несколько разбойных нападений на салоны сотовой связи, расположенные по адресам: ул. Баумана, 1, ул. Восточная, 158д, ул. Победы, 70Б. Одно ограбление преступник также совершил в Челябинске по адресу ул. Братьев Кашириных, 103.Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей. Отмечается, что все ограбления были совершены открыто.В результате суд приговорил Шуплецова к 12 годам в колонии строгого режима, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.