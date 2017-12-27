В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире

09:19 | 29.12.2017

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога или иным общеопасным способом».



Напомним, что накануне вечером в одной из квартир дома на улице Вестовой в поселке Садовом (Екатеринбург) произошел взрыв бытового газа. Было эвакуировано 40 человек, 1 человек — хозяин указанной квартиры — пострадал, его госпитализировали с ожогами.



«В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебно-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: РИА Новости