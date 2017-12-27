В Свердловской области кандидат с кладбища победил на выборах главы городского округа

20:47 | 28.12.2017

Сегодня депутаты Думы Горноуральского городского округа выбирали нового главу муниципалитета и выбрали, им стал руководитель фракции «Единая Россия» в местной думе и одновременно директор горноуральской Службы пригородных кладбищ Дмитрий Летников.



За кандидатуру Летникова проголосовали 11 из 19 присутствующих депутатов, за его оппонента, начальника управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Егора Копысова, — только 8 человек. Еще два кандидата не получили ни одного голоса.



Причиной такого голосования, очень похоже, явилось то, что превосходящий Летникова и по уровню образования, и по опыту работы Егор Копысов не местный, а потому горноуральские депутаты, 12 из 20 являющиеся работниками бюджетной сферы, проголосовали за своего.



По мнению некоторых депутатов, отдавших свой голос за Копысова, сработал принцип: пусть хуже, но свой. Тем не менее голосование прошло, глава выбран, теперь округу придется жить с тем, кого выбрали. По мнению тех же источников, перспектива не радужная. «Округ не кладбище. Хотя как знать, может, и справится», — говорят они.



Дата инаугурации Дмитрия Летникова пока еще не назначена. Ожидается, что новый глава округа приступит к своим служебным обязанностям после праздников, в январе нового, 2018 года.