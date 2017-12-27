Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева получил условный срок

17:52 | 28.12.2017

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 40-летнему Якову Уварову, признанному виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



В феврале прошлого года Уваров работал в одной из коммерческих организаций и отвечал за поддержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что 26 февраля 2016 года на строительной площадке ЖК «Мечта» (перекресток Куйбышева — Сакко и Ванцетти) при разгрузке поддонов с кирпичом произошло падение верхней части строительного крана. Удар пришелся на стройплощадку. В результате погиб машинист крана. Также собственнику крана нанесен материальный ущерб — более 10 млн рублей.



В итоге Уваров получил два года условно с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, сроком на 2 года. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области