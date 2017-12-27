Екатеринбург не может найти инвестора для строительства второй ветки метро

16:36 | 28.12.2017

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге по-прежнему под вопросом — нет инвесторов, об этом на сегодняшней итоговой пресс-конференции рассказал глава администрации города Александр Якоб.



«Желающих инвестировать в метро нет, потому что инвестиции предполагают возврат финансов. Сейчас найти коммерческую деятельность в метрополитене пока не получается. Бюджет инвестировать в строительство метро не может, потому что это десятки миллиардов рублей. Если инвестор, который найдёт решение и возможность вернуть капитал, всё-таки найдётся, мы совместно с правительством готовы подключиться», — цитирует Якоба «Облгазета».



Напомним, что в случае проведения выставки ЭКСПО в 2025 году в Екатеринбурге федерация готова выделить до 150 млрд на ее подготовку. Эти деньги могут быть использованы в том числе на строительство метро до ВИЗа. Однако мэрия неоднократно заявляла, что и в этом случае строительство второй ветки остается под вопросом.