Специальная комиссия проехалась по ледовым городкам Екатеринбурга

16:16 | 28.12.2017

Городская комиссия во главе с заместителем главы администрации по вопросам социальной политики Михаилом Матвеевым объехала екатеринбургские ледовые городки.



Отметим, что их в городе семь: на площади Субботников (ВИЗ), на улице Академика Сахарова (Ленинский район), в парке имени Маяковского (Октябрьский район), на улице Академика Шварца (Чкаловский район), на улице Сулимова (Кировский район), на бульваре Культуры (Орджоникидзевский район), в парке семейного отдыха «Таганский» (Железнодорожный район).



Комиссия проверила все семь городков на безопасность и художественное оформление.



«Я вижу, что главы районных администраций проявляют заинтересованность в развитии ледовых городков на своих территориях. Они заботятся о том, чтобы жители Екатеринбурга достойно встретили Новый год и им было где отдохнуть в праздничные каникулы в своем районе. Все это делается для того, чтобы создать хорошее и праздничное настроение у горожан», — резюмировал Михаил Матвеев.