Парковкам на газонах Екатеринбурга быть?

16:04 | 28.12.2017

Продолжаются споры о том, правомочен региональный закон о штрафах за парковку на газонах или нет. Сотрудники комитета по защите прав автовладельцев (КЗПА) говорят, что нет, и пойдут в суд оспаривать новый закон, принятый в ноябре 2017 года Заксобранием Свердловской области и вводящий новые штрафы для автомобилистов, заменив слово «газон» на «объекты благоустройства».



Закон уже вступил в силу. Однако юристы уверены, что подмена понятий и слов сути дела не меняет. В суде они намерены опираться на положения Конституции РФ.



Поводом для похода в суд послужило обращение к правозащитникам жителя Екатеринбурга, оштрафованного в декабре Октябрьским районным судом Екатеринбурга на 3000 рублей за парковку на газоне. С помощью автоюристов мужчина намерен опротестовать решение в областном суде.



«Конституция и иные законы не наделяют субъекты Федерации правом устанавливать свои штрафы за нарушения, связанные с транспортными средствами. Иначе бы каждый субъект устанавливал свой штраф за нарушение скорости, мог отменить ответственность за управление в состоянии опьянения, разрешить проезд на красный свет и прочее», — говорят в организации по защите прав автомобилистов.



И с ними нельзя не согласиться: принимать и применять региональные законы, противоречащие федеральному законодательству, наверное, неправильно, но что мешает региональным законодателям принять закон и ввести ответственность за порчу муниципального имущества, к коему и отнести городские газоны? Тот, кто скажет, что газоны нельзя назвать имуществом, ошибется. Чтобы убедиться в том, что газон — это имущество, нужно посмотреть постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2015 № Ф05-413/2015. Именно там сказано, когда нужно амортизировать газон и почему несколько деревьев — это одно основное средство. А все, что амортизируется и называется основным средством, является имуществом.



А вот наказание за порчу имущества уже предусмотрено и федеральным законодательством, вплоть до уголовного: часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» вполне подойдёт.



Напомним, на Среднем Урале с 2008 по 2016 год водителей уже наказывали за парковку на газонах, но областной суд дважды отменял такие штрафы. Новый закон от свердловских парламентариев повысил штрафы в 3 раза. Сейчас штраф за нарушение статьи 16 регионального закона «Оставление механических транспортных средств на объектах, не предусмотренных для этих целей» составляет от 3000 до 5000 рублей.



Фото: vopros-otvet.avo.ru