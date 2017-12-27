Вынесен приговор по громкому делу бизнесмена Виталия Сиволапа

15:41 | 28.12.2017

Свердловский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве судебного пристава в Екатеринбурге. Фигурантом дела является екатеринбургский бизнесмен Виталий Сиволап, которого признали виновным в посягательстве на жизнь пристава, а также в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 5 октября 2016 года Сиволап находился на уровне шестого этажа в одном из домов на улице Шварца в Екатеринбурге и бросил в голову судебного пристава бутылку из-под виски. Судебный пристав получил открытую проникающую черепно-мозговую травму и скончался 20 марта 2017 года.



Свердловский облсуд приговорил Сиволапа к 15 годам 1 месяцу строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Также он выплатит ущерб — более 6,3 млн рублей — и будет ежемесячно выплачивать более 17,9 тыс. рублей ребенку погибшего до достижения им совершеннолетия.



Приговор в законную силу не вступил.





Фото: xoroshiy.ru