Якоб неоднозначно ответил на вопрос о своем переизбрании в 2018 году

15:23 | 28.12.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб пока не знает, будет ли участвовать в конкурсе на должность сити-менеджера в 2018 году, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.



«Поживем — увидим, еще девять месяцев впереди. Затем, конечно, нужно будет задуматься и решить», — сказал Якоб.



Отметим, что глава администрации избирается на конкурсной основе. Александр Якоб занимает эту должность с 2010 года, его полномочия истекают в сентябре 2018 года.