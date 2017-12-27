Прокурор Екатеринбурга выехала на Завод радиоаппаратуры, где 225 работников до сих пор не получили зарплату

14:45 | 28.12.2017

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова встретилась с трудовым коллективом ОАО «Завод радиоаппаратуры», где перед 225 сотрудниками все еще не погашена задолженность по заработной плате за октябрь — ноябрь в размере более 6 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее у предприятия образовалась задолженность в размере 16,5 млн рублей перед 244 работниками. Сейчас долги частично погашены.



Руководителю завода внесено предписание, в отношении директора и главного бухгалтера возбуждены дела об административном правонарушении, ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры.