Свердловчанина будут судить за торговлю государственными наградами

14:30 | 28.12.2017

На железнодорожном вокзале Каменска-Уральского задержали 43-летнего мужчину, который пытался продать восемь юбилейных медалей, в том числе «70 лет Вооруженных Сил СССР» и «65 лет Победы в ВОВ», за 2 тыс. рублей.



Отмечается, что задержание стало результатом оперативного мероприятия «Наблюдение», а покупатель был подставным, он и сообщил, что на одном из сайтов увидел объявление о продаже государственных наград.



Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, пять из восьми медалей являются подлинными государственными наградами СССР и Российской Федерации, остальные перестали являться таковыми с 2010 года.



Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело. Дознавателям предстоит установить, откуда у злоумышленника появились медали.





Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО