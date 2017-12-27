Свердловское МВД начнет сотрудничать с областным профсоюзом госучреждений

13:59 | 28.12.2017

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин и председатель регионального комитета профсоюза работников государственных учреждений Станислав Тулуманов подписали соглашение о сотрудничестве.



По словам пресс-секретаря силового ведомства Валерия Горелых, речь идет о таких вопросах, как занятость работников, режим труда и отдыха, регулирование оплаты и охраны деятельности, обеспечение прав и гарантий профсоюза.



Отмечается, что участники профсоюза могут приобретать путевки в санаторий с 20%-ной скидкой на каждого члена семьи, а также имеют право на получение материальной помощи, например при рождении ребёнка или в случае гибели имущества от стихийных бедствий, и многое другое.



Также одним из направлений совместной деятельности станет молодежная политика.





Фото предоставлено В.Н. Горелых