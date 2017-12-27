Бывшего мэра Среднеуральска осудили на семь с половиной лет

13:36 | 28.12.2017

Бывшего мэра Среднеуральска Бориса Тарасова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки.



Напомним, что речь идет о событиях 2013 года, когда Тарасов, будучи главой городского округа, продал за 13,9 млн рублей земельный участок рыночной стоимостью более 75,5 млн некоммерческому партнерству «Коптяки 12». Таким образом, ущерб для бюджета составил более 60 млн рублей.



В итоге Тарасов получил семь с половиной лет лишения свободы с выплатой материального ущерба. Сейчас на имущество экс-мэра наложен арест. Защита Тарасова уже сообщила, что собирается обжаловать приговор.





Фото: govp.info