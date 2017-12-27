Якоб открыл тренировочную площадку стадиона «Химмаш»

13:21 | 28.12.2017

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб открыл тренировочную площадку парка-стадиона «Химмаш» — это последнее, четвертое поле, которое было реконструировано для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.



«Завершается подготовительный этап, который связан с реализацией мероприятий по организации игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вот завершено последнее, четвертое поле, и мы сегодня решили его открыть, чтобы журналисты посмотрели, что здесь сделано и какие прекрасные условия будут для ребят спортивной школы, которой площадка будет передана после проведения чемпионата», — сказал Якоб.



На стадионе построены футбольные поля с натуральным травяным покрытием, электронным табло и игровой зоной. Вместо 300 зрителей на трибунах теперь может разместиться 500. Также появились комментаторская кабина, места для СМИ, две раздевалки с душевыми, конференц-зал, радиоузел и медицинский кабинет.



Временно, на период ЧМ, площадка будет носить название «Ермак». После игр ее передадут ДЮСШ «Кристалл», в которой занимаются 160 воспитанников.