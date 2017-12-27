В следующем году три резидента запустят производство в «Титановой долине»

12:48 | 28.12.2017

В 2018 году в особой экономической зоне «Титановая долина» будет запущено три производства: компания «Зибус» начнет выпуск титановых имплантов и медицинского инструмента для нейрохирургических операций, Ural Boeing Manufacturing приступил к завозу высокотехнологичных механообрабатывающих комплексов из Японии и США, «Инструментальное производство Миникат» откроет завод режущего инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов.



«С запуском промышленного производства первая очередь ОЭЗ «Титановая долина» состоится как инвестиционный проект. В 2018 году управляющая компания поменяет приоритеты развития площадки в Верхней Салде — от строительства к заполнению свободных участков резидентами. При наличии готовой базовой инфраструктуры этой цели мы достигнем достаточно быстро», — отметил глава ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.



«Зибус» запустит производство в первой половине года, два других проекта стартуют во второй половине.



Напомним, что «Титановая долина» — одна из десяти промышленных ОЭЗ в России — была создана в декабре 2010 года. Приоритетные отрасли ОЭЗ: производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов.



Сейчас у «Титановой долины» 13 резидентов: ЗАО «Микромет», ООО «ВСМПО — Новые технологии», ООО «Инферком-Урал», ООО «Уральский оптический завод», ООО «Синерсис», ООО «АС-Пром», ООО «Стройдизель-Композит», ООО «Зибус», ООО «Инструментальное производство Миникат», ООО «НордБазальт», Ural Boeing Manufacturing, ООО «СТОД-УРАЛ» и ООО «Русмед».





Фото: ekb.rbc.ru