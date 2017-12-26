Прокуратура требует обезопасить дороги рядом с восьмью школами в Нижнесергинском районе

12:26 | 28.12.2017

Прокуратура обнаружила небезопасные дороги рядом с восьмью школами, расположенными в Нижнесергинском районе.



«На данных дорогах обнаружены следующие нарушения: не установлены светофорные объекты «Т7» и искусственное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах, отсутствуют искусственные неровности, не обустроены пешеходные тротуары и пешеходные перильные ограждения, не установлены отвечающие требованиям ГОСТ дорожные знаки и другое», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Результаты проверок были направлены в Нижнесергинский районный суд, который удовлетворил требования прокурора. Администрации Нижнесергинского муниципального района, Михайловского муниципального образования, городского поселения Верхние Серги, Кленовского сельского поселения обязаны устранить нарушения до 1 сентября 2018 года.





Фото: m.екатеринбург.рф