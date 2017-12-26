Сотрудники ГИБДД раскрыли автоугон, совершенный в сентябре на улице Опалихинской

11:55 | 28.12.2017

26 декабря сотрудники ГИБДД во время дежурства на улице Нагорной заметили автомобиль «ВАЗ-21043», у которого отсутствовали регистрационные номера. Так как водитель отказался останавливаться, началась погоня, вскоре нарушителей задержали.



В автомобиле находились двое молодых людей: 19-летний водитель без прав на управление транспортным средством и 25-летний пассажир. В ходе проверки было установлено, что данную машину, припаркованную у дома №19 на улице Опалихинской, угнали 24 сентября 2017, а под водительским сиденьем обнаружились регистрационные знаки.



Сейчас автомобиль возвращен законному владельцу, а с угонщиком будет разбираться полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.