Каменск-уральский наркодилер предстанет перед судом

11:24 | 28.12.2017

В Синарский районный суд Каменска-Уральского поступило уголовное дело по обвинению местного жителя Михаила Пологова в торговле наркотиками.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с сентября по октябрь 2017 года Пологов занимался сбытом запрещенных средств через «закладки» и сеть Интернет.



По версии следствия, обвиняемый приобрел наркотик массой 9,01 грамма, расфасовал его на разовые дозы и разместил на территории города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны покупатели.



Также по месту жительства злоумышленника обнаружили 8,5 грамма запрещенного вещества, а в то время, когда Пологов уже был задержан сотрудниками полиции, на его сотовый телефон пришло сообщение о тайнике с 4,71 грамма наркотика.





Фото: gk170.ru